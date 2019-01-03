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Отравившимся саратовцам присудили треть миллиона

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Кировский районный суд Саратова взыскал с владельца кафе почти 337 тыс. рублей в пользу десяти клиентов, отравившихся роллами в июне прошлого года.

В ходе проверки в продукции были обнаружены сальмонелла и бактерии группы кишечных палочек, передаёт региональное управление Роспотребнадзора. Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез».

По решению суда деятельность кафе приостанавливалась на 30 дней, а на его владельца суд наложил штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Общая сумма судебных взысканий составила 336 522 рубля, в том числе компенсация морального вреда — 205 000 рублей; штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя — 113 156 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ране News.ru писал, что футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин отравился на отдыхе в Таиланде. Вместе с ним заболели его жена Рамина и сын Роберт. Об этом женщина сообщила в своём Instagram-аккаунте. Что стало причиной отравления, Зобнина не уточнила.


#суд #Саратов
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