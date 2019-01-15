Отопление подали в соседний со взорвавшимся дом в Шахтах

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Теплоснабжение восстановлено в жилом здании города Шахты Ростовской области, которое находится по соседству с многоквартирным домом, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. Межведомственная комиссия завершила поквартирный обход пятиэтажки, сообщили в пресс-службе администрации города.

Жителей уже начали пускать в квартиры.

«Во всём здании подключили отопление, вода и всё остальное в процессе», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы мэрии.

В горадминистрации уточнили, что в пострадавшей от взрыва девятиэтажке работы по подключению к отоплению в подъезде, не пострадавшем от взрыва, продолжаются.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП два человека погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. Судьба троих жильцов дома пока неизвестна. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.