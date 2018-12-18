Рейсы задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Более 20 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.
В частности, во Внуково отменено три рейса, четыре задержаны. В Домодедово задержали четыре рейса и восемь отменили. В Шереметьево задержано девять рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Ранее News.ru писал, что международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) возобновил работу, прерванную тихоокеанским циклоном, который обрушился на юг Камчатки. Воздушная гавань готова принимать и отправлять самолеты.