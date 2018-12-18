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Рейсы задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Более 20 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В частности, во Внуково отменено три рейса, четыре задержаны. В Домодедово задержали четыре рейса и восемь отменили. В Шереметьево задержано девять рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Ранее News.ru писал, что международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) возобновил работу, прерванную тихоокеанским циклоном, который обрушился на юг Камчатки. Воздушная гавань готова принимать и отправлять самолеты.


#москва #отменаавиарейсов #задержкаавиарейсов
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