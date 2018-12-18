Рейсы задержаны и отменены в аэропортах Москвы

https://news.ru/storage/news/222643d1ec2d5b1389bb62942dc434f4/84db2e32-cbaf-4192-8cea-5801ab7b4552_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Более 20 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В частности, во Внуково отменено три рейса, четыре задержаны. В Домодедово задержали четыре рейса и восемь отменили. В Шереметьево задержано девять рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Ранее News.ru писал, что международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) возобновил работу, прерванную тихоокеанским циклоном, который обрушился на юг Камчатки. Воздушная гавань готова принимать и отправлять самолеты.