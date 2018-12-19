Миронов: отмена национального роуминга позволит экономить

Жители РФ смогут сэкономить внушительные суммы благодаря отмене национального роуминга, завил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Третье чтение законопроекта пройдёт в Госдуме 19 декабря 2018 года. По мнению политика, документ в случае принятия позволит сократить расходы граждан на мобильную связь за первые полгода действия нововведения на сумму свыше 36 млрд рублей, пишет «Парламентская газета».
Миронов также подвёл итоги работы однопартийцев в 2018 году: из 169 законопроектов фракции 25 стали полноценными законами.
Ранее News.ru сообщал о переизбрании политика на пост председателя эсеров. В поддержку его кандидатуры выступили 199 членов партии, против — 10. Голосование было безальтернативным, то есть конкурентов в борьбе за пост у него не было.