Миронов: отмена национального роуминга позволит экономить

https://news.ru/storage/news/be69f939d8efa59965fcc706f1066b61/094f30d5-094f-41e1-aaa6-a921b12ccad6_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Миронов

Жители РФ смогут сэкономить внушительные суммы благодаря отмене национального роуминга, завил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Третье чтение законопроекта пройдёт в Госдуме 19 декабря 2018 года. По мнению политика, документ в случае принятия позволит сократить расходы граждан на мобильную связь за первые полгода действия нововведения на сумму свыше 36 млрд рублей, пишет «Парламентская газета».

Миронов также подвёл итоги работы однопартийцев в 2018 году: из 169 законопроектов фракции 25 стали полноценными законами.

Ранее News.ru сообщал о переизбрании политика на пост председателя эсеров. В поддержку его кандидатуры выступили 199 членов партии, против — 10. Голосование было безальтернативным, то есть конкурентов в борьбе за пост у него не было.