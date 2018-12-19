USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Миронов: отмена национального роуминга позволит экономить

Сергей Миронов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Миронов

общество [ версия для печати ]

Жители РФ смогут сэкономить внушительные суммы благодаря отмене национального роуминга, завил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Третье чтение законопроекта пройдёт в Госдуме 19 декабря 2018 года. По мнению политика, документ в случае принятия позволит сократить расходы граждан на мобильную связь за первые полгода действия нововведения на сумму свыше 36 млрд рублей, пишет «Парламентская газета».

Миронов также подвёл итоги работы однопартийцев в 2018 году: из 169 законопроектов фракции 25 стали полноценными законами.

Ранее News.ru сообщал о переизбрании политика на пост председателя эсеров. В поддержку его кандидатуры выступили 199 членов партии, против — 10. Голосование было безальтернативным, то есть конкурентов в борьбе за пост у него не было.


#СергейМиронов #роуминг
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
политика 15:35, 28 октября 2018
Миронов переизбран на пост председателя эсеров
политика 20:06, 2 августа 2018
Миронов полетал на воздушном шаре с флагом ВДВ
Эсеры привезли в Госдуму 2,5 млн подписей против пенсионной реформы
политика 10:22, 5 июля 2018
Миронов предлагает отложить пенсионную реформу
Эсеры привезли в Госдуму 2,5 млн подписей против пенсионной реформы
Лента новостей
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
Другие новости
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
общество 16:14
Что мы помним об СССР
Почему две трети россиян скучают по советским временам и стабильности
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top