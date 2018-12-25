Отечественное шампанское подверглось проверке Роскачества

https://news.ru/storage/news/d7dacd12589eba069b4c48b1b94f7ff5/18c2a0a9-ed43-4a99-91b3-0ca39956013f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества проверили 50 торговых марок шампанского, чтобы найти лучшее из них.

Игристые вина выбирали в ценовой категории от 200 до 1000 рублей. Оценивали их два зарубежных эксперта и 22 российских по 100-балльной системе.

Лучшим, по мнению критиков, оказалось выдержанное брют розовое «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», которое выпускает торговая марка VictorDravigny. Следующие три места заняли вина одного производителя — «Шато Тамань». Это белый брют, полусухое белое «Мускатное» и розовый брют «Селект Розе».

Ранее News.ru писал о том, что российские гастроэнтерологи заявили об опасности одной из главных новогодних традиций — пить шампанское с пеплом от сожжённой бумажки с желанием. Это может привести к отравлению, поскольку бумага, особенно сгоревшая, не предназначена для приёма в пищу.