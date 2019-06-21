https://static.news.ru/photo/c1b34aea-9408-11e9-a30a-fa163e074e61_1024.jpg Артём Дзюба Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Отец капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы Сергей заявил, что его сын не выражался нецензурно после того, как блогер Амиран Сардаров во время прямой линии с президентом предложил Владимиру Путину отведать его шаурмы. Заявления о том, что спортсмен выругался, мужчина назвал выдумками журналистов.

Пользователи Сети выразили уверенность, что Дзюба жёстко отреагировал на глупую выходку блогера. При этом сам Сардаров отметил, что его подписчики позитивно оценили такую нативную рекламу. Он заявил, что капитан сборной просто обиделся, что шаурму предложили не ему, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что Сардаров во время прямой линии с Владимиром Путиным пригласил президента попробовать его шаурму. Он заявил, что блюдо его приготовления является самым вкусным.