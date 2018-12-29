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Отдых в Египте перестанет быть дешёвым для россиян

Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что имеет смысл на время приостановить поездки россиян в Египет из-за теракта, произошедшего в Каире.

«Полагаю, что на самом высшем уровне будет принято решение о формировании новых комиссий из числа российских экспертов. Проверять придётся не только авиационную инфраструктуру, а в целом готовность этой страны к приему миллионов туристов. Очевидно, что местные спецслужбы недорабатывают», — отметил источник в силовых органах URA.RU.

Самодельное взрывное устройство было заложено в районе Гиза, недалеко от пирамид. Бомба сдетонировала в тот момент, когда мимо проезжал экскурсионный автобус с туристами из Вьетнама. Трое из них погибли, ещё одной жертвой стал гид-египтянин. В посольстве России заявили, что наших соотечественников среди пострадавших нет.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что туроператоры не обязаны возвращать полную стоимость тура в связи с тем, что от МИД РФ не поступало рекомендаций воздержаться от посещения Египта после взрыва автобуса в Каире.


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