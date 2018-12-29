Отдых в Египте перестанет быть дешёвым для россиян

https://news.ru/storage/news/dfc9ef80bfce1855885db0e376e11a38/cc0017ba-3920-4411-844b-0105e0fc0d52_850.jpg Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что имеет смысл на время приостановить поездки россиян в Египет из-за теракта, произошедшего в Каире.

«Полагаю, что на самом высшем уровне будет принято решение о формировании новых комиссий из числа российских экспертов. Проверять придётся не только авиационную инфраструктуру, а в целом готовность этой страны к приему миллионов туристов. Очевидно, что местные спецслужбы недорабатывают», — отметил источник в силовых органах URA.RU.

Самодельное взрывное устройство было заложено в районе Гиза, недалеко от пирамид. Бомба сдетонировала в тот момент, когда мимо проезжал экскурсионный автобус с туристами из Вьетнама. Трое из них погибли, ещё одной жертвой стал гид-египтянин. В посольстве России заявили, что наших соотечественников среди пострадавших нет.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что туроператоры не обязаны возвращать полную стоимость тура в связи с тем, что от МИД РФ не поступало рекомендаций воздержаться от посещения Египта после взрыва автобуса в Каире.