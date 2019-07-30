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Экс-полпред губернатора Свердловской области Михаил Астахов, приговорённый к восьми годам колонии строго режима, остаётся в больнице. При этом его содержат в наручниках.

По словам адвоката Юрия Морозова, врачи не раскрывают диагноз Астахова, но чувствует он себя хорошо. Юрист предполагает, что к концу недели бывший чиновник может быть выписан и вернётся в камеру, сообщает URA.RU .

Как ранее писал News.ru, Астахов был осуждён по обвинению в получении взятки от строительной фирмы за содействие в подписании актов выполненных работ по муниципальным контрактам. Экс-чиновник получил от представителя компании деньги и имущество, включая автомобиль, на общую сумму около 6 млн рублей.