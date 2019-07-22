https://static.news.ru/photo/53e2da28-ac75-11e9-8392-fa163e074e61_1024.jpg Мария Мотузная Фото: Мария Мотузная/vk.com

Барнаульский суд назначил компенсацию в размере 100 тысяч рублей Марии Мотузной, осуждённой за посты в соцсетях. Её дело было закрыто по реабилитирующим основаниям.

Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50 тыс. рублей — это победа!, — написала Мотузная в Twitter.

24-летнюю студентку в 2018 году обвинили в оскорблении религиозных чувств верующих и возбуждении ненависти за размещение на своей странице в соцсети картинок, признанных экстремистскими. Иск к Минфину РФ Мотузная подала в мае, требуя компенсации в 1 млн рублей.

Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!!! — motúznaya (@La72La) July 22, 2019

Как писал News.ru, преследуемая властями за посты в соцсети Мария Мотузная вернулась в Россию после того, как уехала за границу из-за уголовного преследования. Она намерена жить в Петербурге и подать в суд на свидетельниц по своему делу — Анастасию Битнер и Дарью Исаенко. В конце 2018 года Мотузная покинула Украину, у властей которой до этого она просила политическое убежище, и перебралась в Литву.