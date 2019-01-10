Осуждённый за мошенничество генерал-майор умер в колонии

Экс-начальник отдела охраны труда и техники безопасности при Военной академии тыла и транспорта Владимир Полещук, отбывающий тюремное наказание за мошенничество с квартирами Минобороны, найден мёртвым.
По словам источника ТАСС, по факту смерти бывшего генерал-майора проводится проверка.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что Полещук страдал от тяжёлого заболевания, поэтому сейчас выясняется, была ли необходимость освободить его от наказания в связи с состоянием здоровья.
В 2017 году Полещук был признан виновным в особо крупном мошенничестве с квартирами Минобороны, предназначенными для расселения военных. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее News.ru писал о том, что предприниматель, похитивший у Минобороны более 131 млн рублей, приговорён к двум годам лишения свободы. Бизнесмен сотрудничал со следствием в ходе расследования дела и добровольно возместил часть ущерба.