Осуждённому за помощь боевикам отменили приговор

https://news.ru/storage/news/8cdb3a768e92379ce830c23b0db90909/16362954-d28f-4057-9879-066a69f423ca_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Верховный суд Чечни отменил приговор жителю Грозного, который был признан виновным в пособничестве вооружённому подполью. Мужчина получил восемь лет колонии за то, что помог отыскать в лесу тайник боевиков с деньгами и вернул их за вознаграждение.

Вердикт был вынесен Старопромысловским районным судом Грозного. В Верховном суде пришли к выводу, что при рассмотрении дела были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства. В чём именно они состоят, не уточняется.

В итоге дело направлено всё в тот же Старопромысловский суд для рассмотрения иным составом судей, сообщает «Кавказский узел».

Ранее News.ru сообщил о том, что голландскую журналистку Анс Бурсму выслали из Турции из-за подозрений в связях с террористами. Турецкие власти пояснили, что соответствующую информацию они получили от голландской стороны.