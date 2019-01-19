Осуждённому за помощь боевикам отменили приговор

Верховный суд Чечни отменил приговор жителю Грозного, который был признан виновным в пособничестве вооружённому подполью. Мужчина получил восемь лет колонии за то, что помог отыскать в лесу тайник боевиков с деньгами и вернул их за вознаграждение.
Вердикт был вынесен Старопромысловским районным судом Грозного. В Верховном суде пришли к выводу, что при рассмотрении дела были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства. В чём именно они состоят, не уточняется.
В итоге дело направлено всё в тот же Старопромысловский суд для рассмотрения иным составом судей, сообщает «Кавказский узел».
Ранее News.ru сообщил о том, что голландскую журналистку Анс Бурсму выслали из Турции из-за подозрений в связях с террористами. Турецкие власти пояснили, что соответствующую информацию они получили от голландской стороны.