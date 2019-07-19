https://static.news.ru/photo/e63a251e-ab00-11e9-837f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба ВНИРО/РИА Новости

Пять оставшихся в так называемой китовой тюрьме в Приморье косаток выпустят в естественную среду обитания до конца лета. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, эту работу предстоит выполнить «в летний период времени». Он заверил, что «всё для этого есть» и выпустить животных успеют.

Я бы очень хотел, чтобы их ещё вчера выпустили. Но, к сожалению, это очень сложный процесс, — цитирует Кобылкина РИА Новости .

Министр отметил, что самое главное — сохранить косаткам жизнь, и выразил надежду, что «всё будет хорошо».

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.

Позже природоохранная прокуратура Владивостока выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые выловили животных. По данным СК, в неволе содержались 11 косаток и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

На ситуацию обратили внимание и в Кремле. По словам президента Владимира Путина, затягивание вопроса с выпуском узников в естественную среду обитания связано с высокой стоимостью её обитателей. Тем не менее большинство пленников китовой тюрьмы уже свободны.