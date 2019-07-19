Пять оставшихся в так называемой китовой тюрьме в Приморье косаток выпустят в естественную среду обитания до конца лета. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
По его словам, эту работу предстоит выполнить «в летний период времени». Он заверил, что «всё для этого есть» и выпустить животных успеют.
Я бы очень хотел, чтобы их ещё вчера выпустили. Но, к сожалению, это очень сложный процесс, — цитирует Кобылкина РИА Новости.
Министр отметил, что самое главное — сохранить косаткам жизнь, и выразил надежду, что «всё будет хорошо».
О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.
Позже природоохранная прокуратура Владивостока выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые выловили животных. По данным СК, в неволе содержались 11 косаток и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.