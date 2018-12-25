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«Останкино» требует от «Первого канала» вернуть долг

Андрей Любимов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

В Арбитражный суд Москвы поступили два иска от телецентра «Останкино» к «Первому каналу». Общая сумма этих исков составляет более 163 миллионов рублей.

«Первый канал» является одним из главных заказчиков «Останкино». За аренду помещений, оборудования и мощностей для трансляции программ канал задолжал телецентру более миллиарда рублей, передаёт «Коммерсант». Два иска на сумму 89,4 и 73,9 миллионов рублей поданы только по долгу за июль.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует внедрить ТВ нового поколения.


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