«Останкино» требует от «Первого канала» вернуть долг

https://news.ru/storage/news/2cf1c09751a143cc1bb422f9019abb2d/d40dcffc-7353-43cc-a34c-6263e07c6f17_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

В Арбитражный суд Москвы поступили два иска от телецентра «Останкино» к «Первому каналу». Общая сумма этих исков составляет более 163 миллионов рублей.

«Первый канал» является одним из главных заказчиков «Останкино». За аренду помещений, оборудования и мощностей для трансляции программ канал задолжал телецентру более миллиарда рублей, передаёт «Коммерсант». Два иска на сумму 89,4 и 73,9 миллионов рублей поданы только по долгу за июль.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует внедрить ТВ нового поколения.