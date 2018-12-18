Останки известного авиаконструктора нашли на Урале

https://news.ru/storage/news/0a33f6e68eb598ef8a5a8879fe534b07/1a3baa78-161f-4eb5-91cb-cf1bde014d42_850.jpg wikipedia.org

Поисковики нашли в районе Нижнего Тагила прах знаменитого советского конструктора Матвея Шенкмана. Он возглавлял Куйбышевский авиазавод, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Останки найдены на месте авиакатастрофы самолёта Ли-2, в которой погиб разработчик в 1942 году, написал политик в своём Twitter.

«Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2», — добавил народный избранник.

Под Н.Тагилом поисковики нашли останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода М.Шенкмана, погибшего в 1942 г в авиакатастрофе. Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 декабря 2018 г.

Хинштейн также пообещал наследникам Шенкмана помочь в перевозке и захоронении в Самаре останков их предка.

«Память о таких людях должна жить и после их смерти», — подытожил парламентарий.

Наследники М.Шенкмана просят перенести и захоронить его останки в Самаре. Считаю это правильным. Пообещал сегодня инициативной группе оказать максимальное содействие. Память о таких людях должна жить и после их смерти. — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 декабря 2018 г.

Среди обломков был найден принадлежавший авиаконструктору орден Ленина.

Знаменитая телеграмма Сталину Шенкману декабря 1941: «Вы подвели нашу стран...». Уже через месяц Куйбышевский авиазавод ежедневно выпускал 3 (!) Ил-2: и это в условиях, когда эвакуированные цеха выгружали прямо в поле. В итоге Ил-2 стал самым массовым советским штурмовиком. pic.twitter.com/kDQXcc8BpX — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 декабря 2018 г.

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