Останки известного авиаконструктора нашли на Урале

Поисковики нашли в районе Нижнего Тагила прах знаменитого советского конструктора Матвея Шенкмана. Он возглавлял Куйбышевский авиазавод, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Останки найдены на месте авиакатастрофы самолёта Ли-2, в которой погиб разработчик в 1942 году, написал политик в своём Twitter.
«Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2», — добавил народный избранник.
Под Н.Тагилом поисковики нашли останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода М.Шенкмана, погибшего в 1942 г в авиакатастрофе. Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 декабря 2018 г.
Хинштейн также пообещал наследникам Шенкмана помочь в перевозке и захоронении в Самаре останков их предка.
«Память о таких людях должна жить и после их смерти», — подытожил парламентарий.
Наследники М.Шенкмана просят перенести и захоронить его останки в Самаре. Считаю это правильным. Пообещал сегодня инициативной группе оказать максимальное содействие. Память о таких людях должна жить и после их смерти.— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 декабря 2018 г.
Среди обломков был найден принадлежавший авиаконструктору орден Ленина.
Знаменитая телеграмма Сталину Шенкману декабря 1941: «Вы подвели нашу стран...». Уже через месяц Куйбышевский авиазавод ежедневно выпускал 3 (!) Ил-2: и это в условиях, когда эвакуированные цеха выгружали прямо в поле. В итоге Ил-2 стал самым массовым советским штурмовиком. pic.twitter.com/kDQXcc8BpX— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 декабря 2018 г.
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