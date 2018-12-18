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Останки известного авиаконструктора нашли на Урале

wikipedia.org

общество [ версия для печати ]

Поисковики нашли в районе Нижнего Тагила прах знаменитого советского конструктора Матвея Шенкмана. Он возглавлял Куйбышевский авиазавод, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Останки найдены на месте авиакатастрофы самолёта Ли-2, в которой погиб разработчик в 1942 году, написал политик в своём Twitter.

«Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2», — добавил народный избранник.

Хинштейн также пообещал наследникам Шенкмана помочь в перевозке и захоронении в Самаре останков их предка.

«Память о таких людях должна жить и после их смерти», — подытожил парламентарий.

Среди обломков был найден принадлежавший авиаконструктору орден Ленина.

Ранее News.ru сообщал о найденных в Приморье остатках дальнего бомбардировщика ДБ-3. Машину обнаружили участники объединения «Авиа Поиск» в районе города Арсеньева. Самолёт разбился 12 июня 1941 года.


#Свердловскаяобласть
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