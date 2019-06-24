https://static.news.ru/photo/7ca1cc8a-968b-11e9-bab7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sledcomru/vk.com

Останки более 400 человек были обнаружены в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны недалеко от деревни Жестяная Горка в Новгородской области.

Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды, — передаёт сообщение пресс-службы регионального управления СКР «Интерфакс».

Отмечается, что к масштабным исследованиям присоединились военнослужащие 90 поискового батальона Минобороны.

После завершения раскопок под населённым пунктом будет возведён мемориал.

Как ранее писал News.ru, свечи на могилах советских солдат, которые погибли на территории Литвы во время Великой Отечественной войны, зажгли поисковики-активисты.