Остались без хлеба: сотни рабочих обмануты в Москве

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Сотрудникам нескольких заводов месяцами задерживают зарплату

Промышленный сектор в столичном регионе переживает не лучшие времена. Только за прошедшую неделю на двух московских заводах встало производство. Причина одна — задолженности по зарплатам и якобы банкротство владельцев. Сколько на самом деле денег у бенефициаров и почему рабочим по несколько месяцев не выплачивают зарплату — разбирался News.ru.

News.ru

В Новой Москве со скандалом закрылся завод по производству мороженого «Альтервест», основанный известным учёным-физиком Виктором Лутовиновым. Руководство утверждает, что из-за долгов производство приостановлено до марта 2019 года, но сотрудники уверены, что весна для «Альтервеста» уже никогда не наступит.

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Рабочий день на заводе «Альтервест» длится 12 часов, на обед отводится 20 минут — и так шесть дней в неделю. Согласно 91 статье 15 главы Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Но грубое нарушение трудового законодательства не смущает сотрудников — лишь бы платили зарплату.

«Мне полгода не платили зарплату, я устал ждать и уехал домой. Через два месяца позвонили, сказали, что все деньги вернут, купили билет из Душанбе в Москву за 20 тыс. Я согласился, теперь вот опять три месяца не платят», — рассказал News.ru работающий на заводе трудовой мигрант, пожелавший остаться анонимным.

Выходцы из союзных республик составляют основной костяк рабочей силы на фабрике. Они проживают в общежитии при производстве, питаются в столовой по талонам. Кроме них там располагаются и российские граждане, специально приехавшие в Троицк для работы на заводе. Им тоже не платят зарплату. Кроме того, есть риск, что вместе с заводом закроется и общежитие — Новый год безработные люди могут встретить на улице.

«Почти 16 лет тут работаю, раньше у меня почти 100 тыс. выходило, но это с шабашками — я ещё кондиционеры (холодильное оборудование для хранения мороженого. — News.ru) им ремонтировал на точках. Было один раз, что зарплату задерживали, так новый директор пришёл, вызвал всех, даже тех, кто уволился, и всем всё до копейки отдал. Вот это был директор!» — ностальгирует Виктор (имя изменено. — News.ru).

Директоров у «Альтервеста» было много. Головная фирма группы компаний — ООО «АЛЬТЕРВЕСТ XXI ВЕК» — была учреждена в 2003 году семейной компанией Виктора и Ольги Лутовиновых «Альтервест Нара». До 2009 года Лутовинов был владельцем контрольного пакета, но кризис подкосил завод, появились долги перед кредиторами, поставки сырья прекратились, и конвейер встал.

News.ru

Лутовинов рассказал в интервью газете «Ведомости», как случайно встретил в ресторане своего бывшего аспиранта Сергея Пудова. Лутовинов — доктор физико-математических наук, раньше преподавал в Московском институте радиоэлектроники, электроники и автоматики. В конце 90-х Лутовинов в соавторстве с Пудовым опубликовали ряд научных статей в отечественных и зарубежных журналах. В душевной беседе Владимир пожаловался на проблемы в бизнесе, Сергей решил помочь учителю.

Сергею Пудову достались 52,5% акций «Альтервеста», ещё 17,5% выкупил его бизнес-партнер Андрей Кунецкий, у Лутовинова остались 28,5%, остальные 1,5% — у вице-президента холдинга Алексея Дробинина. С тех пор доля Лутовинова в компании то уменьшалась, то увеличивалась, но контроль над «Альтервестом» был утерян бесповоротно.

Пудов с Кунецким были совладельцами винной компании «Каудаль» в Санкт-Петербурге и винного дома «Каудаль» в Москве, занимались оптовыми и розничными продажами алкоголя. Обе фирмы, по данным СПАРК, ежегодно показывали скудные результаты, а то и вовсе уходили в минус. Винный дом в Москве прекратил своё существование в начале 2012-го, принеся за предыдущий год 299 тыс. рублей убытка. Петербургская компания жива по сей день, но тоже прошла через многое. В феврале 2017-го Пудов неожиданно продал всю свою долю в «Каудаль» (75%) Кунецкому, а последний через год перепродал компанию некоему Окорокову Сергею Васильевичу.

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Начальник цеха на заводе «Альтервест» Галина (имя изменено. — News.ru) утверждает, что проблемы на производстве и у винной компании начались одновременно. По словам женщины, Пудов погорел на некачественном алкоголе, который выдавал за премиальный. News.ru не берётся утверждать, насколько эта информация соответствует действительности, однако данная версия могла бы объяснить внезапный уход Пудова из алкогольного бизнеса. Аудиозапись разговора с Галиной имеется в распоряжении News.ru.

Трудные времена, судя по отчётным документам, у Пудова начались ещё в 2016-ом. За период с ноября 2016 по март 2017 он оформил три кредита в Московском Индустриальном банке, оставив под залог свою долю в «Альтервесте» — 81%. Исходя из уставного капитала компании за 2015 год, стоимость такого пакета приблизительно равна 263 млн рублей. Кредиты Пудов так и не вернул, что и стало причиной ареста счетов завода.

В том же 2017 «Альтервест» завалили исками недовольные подрядчики. В картотеке арбитражного суда News.ru насчитал 24 дела за период с 2017 года по сей день. Общая сумма притязаний — около 57 млн рублей. News.ru не располагает данными о сумме кредитов Пудова, однако с учётом залоговой стоимости принадлежащих ему акций, можно было рассчитывать на многомиллионные средства. Не стоит забывать и о том, что «Альтервест», по данным СПАРК, за 2016 год принёс около 26 млн рублей чистой прибыли. Этих денег и огромного кредита с лихвой хватило бы, чтобы покрыть обязательства перед подрядчиками, но этого не произошло.

Можно выдвинуть несколько предположений, зачем Сергею понадобились такие деньги в столь короткий срок. Популярная схема — забрать чужие деньги и скрыться за границей — отпадает. Пудов в настоящее время является совладельцем крупного агропромышленного холдинга «Гагаринский», а его жена Наталья владеет агентством недвижимости в Москве. Глупо оставлять столь крупные активы на произвол судьбы, сбегая из страны, логично было бы перед этим их продать, даже за мизерную сумму. Можно также предположить, что таким не самым честным путём Пудов решил вывести деньги из одного предприятия, чтобы вложиться в другое, более прибыльное. Однако, по данным СПАРК, Пудов с 2017 года не инвестировал крупные суммы в какие-либо фирмы. Неизвестно, действительно ли он испытывал в тот момент острую нужду в деньгах. А вот десяткам обманутых рабочих они точно бы не помешали.

Обездоленные сотрудники хлебокомбината «Черкизово», в отличие от своих коллег из «Альтервеста», не стали верить пустым обещаниям руководства и объявили голодовку. 14 декабря 2018 года около сорока человек засели в столовой предприятия, требуя беседы с директором Яном Соловьёвым. Он объявлен в розыск, в его доме и офисе прошли обыски, сообщает СК.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Печальная действительность в том, что зарплаты эти люди, скорее всего, так не увидят. ОАО «Черкизово» только в 2018 году привлекалось в качестве ответчика по восьми арбитражным искам на общую сумму почти в 5 млрд рублей, а доходы предприятия за 2016 и 2017 годы не превышали 400 тыс. рублей. С августа текущего года сотрудникам вообще не выплачивалась заработная плата, а общая сумма задолженности по меньшей мере 100 сотрудникам составила более 100 млн рублей, пояснили в Следственном комитете.

Разумеется, и тут не обошлось без рук «талантливых» предпринимателей. ОАО «Черкизово» входит в обанкротившийся холдинг «Настюша», но при этом компания не признана банкротом. Совладельцами завода являются три фирмы — ЗАО «Блик-Форм», ЗАО «Никкоторг» и ЗАО «Виарт-Плюс». Владеет ими Кашелевский Александр Олегович. Ещё одна его компания, «Комбифарма», выступала соинвестором скандально известного ЖК «Царицыно». Девелопером являлся владелец вышеупомянутой «Настюши» Игорь Пинкевич. Сейчас он в СИЗО, ждёт приговора по обвинению в мошенничестве.

Кашелевский, по данным СПАРК, на сегодняшний день является совладельцем почти ста различных компаний, в том числе адвокатских, строительных, некоммерческих фирм и фондов. У большей части из них имеются проблемы с налогами, убыточные показатели, также регистрационные данные нескольких признаны недостоверными Федеральной налоговой службой, а некоторые и вовсе на стадии ликвидации.

Ведущий юрист компании «Дзотов и Партнёры» Анна Поглид советует работникам обращаться в суд. Статья 236 Трудового кодекса РФ позволяет требовать ещё и компенсации за задержку заработной платы: не ниже 1/150 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки.

«Закон позволяет принимать меры уже после двух месяцев невыплаты зарплаты. Так, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ в случаях, когда в течение указанного срока работнику не выплачивается зарплата в полном объёме. Если не выплачивается только её часть, принимать меры можно спустя три месяца. В случае задержки сроком более трёх месяцев и долга суммой более 300 тыс. рублей работники могут инициировать банкротство предприятия и требовать погашения долгов уже в рамках этой процедуры», — поведала Анна Поглид.

Из личного архива Анны Поглид

На деле, к сожалению, не всё так гладко, как на бумаге. Неэффективное управление, коррупция и некомпетентность зачастую приводят предприятия к многомилионным убыткам и искам. Недобросовестные владельцы либо успевают скрыться от следствия, либо физически не могут покрыть обязательства перед своими рабочими.