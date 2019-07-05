https://static.news.ru/photo/3c86beaa-9f26-11e9-8ed4-fa163e074e61_1024.jpg Александр Масляков и его супруга Светлана Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Руководитель и ведущий Клуба весёлых и находчивых (КВН) Александр Масляков и его супруга Светлана приобрели большой двухэтажный особняк в элитном посёлке ParkVille Жуковка. К нему прилагается участок в 36 соток земли.

О покупке сообщает проект BAZA со ссылкой на данные Росреестра. Сделка была совершена в марте.

Коттедж в английском стиле площадью 654 кв. м сначала был выставлен на продажу за 388 млн рублей, впоследствии стоимость была снижена до 375 млн. Об этом свидетельствуют объявления о продаже дома, которые сохранились на сайтах агентств недвижимости. В выписках Росреестра указана кадастровая стоимость существенно ниже: 35 млн рублей за участок и 22 млн рублей — за дом.

Особняк расположен в девяти километрах от МКАД, в нём есть несколько комнат, в том числе гостиная с камином, а также сауна, бассейн и семь санузлов. Помимо этого, в здание встроен гараж на два автомобиля.

Как уточняет URA.RU , соседи Масляковых — люди известные и состоятельные. Среди них — братья-миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, бывший зампредседателя правительства Александр Хлопонин, зять губернатора Московской области Марк Типикин, совладелец «Газпрома» Вячеслав Михаленко и другие. Причём по сравнению с их имуществом и земельными наделами приобретение руководителя КВН выглядит весьма скромно.