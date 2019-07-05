Руководитель и ведущий Клуба весёлых и находчивых (КВН) Александр Масляков и его супруга Светлана приобрели большой двухэтажный особняк в элитном посёлке ParkVille Жуковка. К нему прилагается участок в 36 соток земли.
О покупке сообщает проект
Коттедж в английском стиле площадью 654 кв. м сначала был выставлен на продажу за 388 млн рублей, впоследствии стоимость была снижена до 375 млн. Об этом свидетельствуют объявления о продаже дома, которые сохранились на сайтах агентств недвижимости. В выписках Росреестра указана кадастровая стоимость существенно ниже: 35 млн рублей за участок и 22 млн рублей — за дом.
Особняк расположен в девяти километрах от МКАД, в нём есть несколько комнат, в том числе гостиная с камином, а также сауна, бассейн и семь санузлов. Помимо этого, в здание встроен гараж на два автомобиля.
Как уточняет
Ранее, как писал News.ru, стало известно, что представители одного из авторов идеи КВН Сергея Муратова обратились в суд с просьбой