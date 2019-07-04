Басманный суд Москвы вынес приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану. Бизнесмена отправили в колонию общего режима на два года по делу о неуплате налогов.
Защита ресторатора назвала приговор незаконным. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.
По версии Следственного комитета, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 млн рублей. Он согласился в течение трёх лет компенсировать неуплаты, а также пени и штрафы на сумму более 1 млрд рублей, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Белойван полностью признал вину в уклонении от уплаты налогов. Он раскаялся в содеянном.