https://static.news.ru/photo/1d8ce788-9e43-11e9-a4c6-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Белойван Фото: RF Investigative Committee/Global Look Press

Басманный суд Москвы вынес приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану. Бизнесмена отправили в колонию общего режима на два года по делу о неуплате налогов.

Защита ресторатора назвала приговор незаконным. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

По версии Следственного комитета, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 млн рублей. Он согласился в течение трёх лет компенсировать неуплаты, а также пени и штрафы на сумму более 1 млрд рублей, сообщается на сайте СКР.

Ранее News.ru писал, что Белойван полностью признал вину в уклонении от уплаты налогов. Он раскаялся в содеянном.