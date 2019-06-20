Основатель MDK поведал историю попадания на прямую линию
Антон Касс
18:01, 20 июня 2019
https://static.news.ru/photo/9a91c3ec-936d-11e9-b941-fa163e074e61_1024.jpgФото: Александр Рюмин/ТАСС
Один из основателей паблика MDK Роберто Панчвидзе сообщил, как попал на прямую линию с Владимиром Путиным. Блогер заявил, что многие чиновники злоупотребляют новыми нормами, наказывающими за «неуважение к власти».
Я подавал свои вопросы за очень долгое время. 18-19 июня мне сказали, что у меня получится задать этот вопрос в том виде, в котором я сформулировал, — цитирует Панчвидзе телеканал «360».
Блогер отметил, что не согласился бы участвовать в мероприятии, если бы его вопрос «порезали» в связи с тем, «что тема очень серьёзная».
Сейчас, после линии, я удовлетворён, что президент хотя бы реально обратил внимание, что многие чиновники начинают злоупотреблять, — добавил основатель MDK.
Во время прямой линии он рассказал Путину, как жителей Архангельской области оштрафовали за комментарии в соцсетях. При этом, по мнению Панчвидзе, общение там необходимо, чтобы «выплеснуть негатив».
В ответ Путин посетовал на то, что новое наказание было введено якобы для того, чтобы в первую очередь оградить от надругательств государственную символику. Вопросом репрессий в отношении пользователей соцсетей и гражданских активистов он поручил заняться Генпрокуратуре.
Как писал News.ru, Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, «антиэкстремисты» заводят дела за комментарии в паблике «Поморье — не помойка».