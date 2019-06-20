https://static.news.ru/photo/9a91c3ec-936d-11e9-b941-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Один из основателей паблика MDK Роберто Панчвидзе сообщил, как попал на прямую линию с Владимиром Путиным. Блогер заявил, что многие чиновники злоупотребляют новыми нормами, наказывающими за «неуважение к власти».

Я подавал свои вопросы за очень долгое время. 18-19 июня мне сказали, что у меня получится задать этот вопрос в том виде, в котором я сформулировал, — цитирует Панчвидзе телеканал « 360 ».

Блогер отметил, что не согласился бы участвовать в мероприятии, если бы его вопрос «порезали» в связи с тем, «что тема очень серьёзная».

Сейчас, после линии, я удовлетворён, что президент хотя бы реально обратил внимание, что многие чиновники начинают злоупотреблять, — добавил основатель MDK.

Во время прямой линии он рассказал Путину, как жителей Архангельской области оштрафовали за комментарии в соцсетях. При этом, по мнению Панчвидзе, общение там необходимо, чтобы «выплеснуть негатив».

В ответ Путин посетовал на то, что новое наказание было введено якобы для того, чтобы в первую очередь оградить от надругательств государственную символику. Вопросом репрессий в отношении пользователей соцсетей и гражданских активистов он поручил заняться Генпрокуратуре.