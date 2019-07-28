https://static.news.ru/photo/45683950-b12c-11e9-8473-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прохладная погода придёт в Москву в начале августа. Температура воздуха понизится до +8 градусов. Однако синоптики говорят, что надежду на тёплый конец лета терять не стоит.

Температура воздуха в начале августа в Москве начнёт постепенно повышаться, однако первые несколько дней месяца будут прохладными. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Ночные температуры примерно 8–13 градусов, днём 14–19, что тоже довольно холодно для этих дней. Это касается 1, 2 и 3 августа. Но тенденция к росту температуры всё же есть, — сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Рекордно низкие температуры ожидаются в столице 30 и 31 июля: ночью столбик термометра опустится до 5–10 градусов.

Ранее News.ru писал, что в Москве и в Московской области в воскресенье, 28 июля, ожидается сильный ветер до 17 м/с. Возможны гроза и град.