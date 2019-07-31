https://static.news.ru/photo/d74bb6e2-b40d-11e9-a093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени. По его словам, жить в условиях, когда в одних регионах установилась жара и начались пожары, а в других идёт дождь, вызывающий наводнения, россиянам осталось не больше месяца.

Изменения наступят после того, как случится перестройка атмосферной циркуляции. Эксперт уверен, что затем вся нынешняя климатическая ситуация «рассыпается», сообщает РИА Новости .

Кислов также считает, что аномальная погода в разных частях света — в Европе, на Восточно-Европейской равнине, в Центральной и Восточной Сибири — не является случайным явлением.

Климатическая волна как встала, так и не сдвигается, а почему — никто не знает. Это центральный вопрос нашей науки: почему иногда такие волны, как мы говорим, стационируют, находятся долго в одном режиме, а в другой год они спокойно движутся, — пояснил Кислов.

Ранее News.ru сообщал, что долгожданное потепление придёт в Центральную Россию в конце следующей недели. Его принесёт южно-европейский антициклон. Он только-только зарождается. Синоптики обещают россиянам тепло и свежий воздух из Средиземноморья.