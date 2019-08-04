https://static.news.ru/photo/cde86f06-b6e1-11e9-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Неправильно подобранные кроссовки могут вызвать дискомфорт во время выполнения физических упражнений, а также боли в ногах, травмы и различные заболевания, сообщила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр.

По её словам, неудобная спортивная обувь провоцирует судороги, подошвенный фасциит, стрессовые переломы и может лишить своего владельца ногтя на пальце ноги.

Специалист порекомендовала обращаться к ортопеду перед покупкой обуви для бега и рассказывать ему о любых болезненных ощущениях во время тренировок.

Она отметила, что при выборе кроссовок нужно учитывать особенности изгиба стопы, рельеф местности, стиль бега и распределение веса во время выполнения упражнений. Например, для бега по грунту, асфальту или на тренажёре необходимо покупать обувь с определённой подошвой и амортизацией.

Роу-Бауэр посоветовала мерить кроссовки в конце дня, когда ноги немного опухают, чтобы позднее стопе не было тесно. Также стоит отдать предпочтение обуви с широким носом, передаёт MedicalXpress .

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