https://static.news.ru/photo/3cda0e1a-a238-11e9-b1ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Союз охраны птиц Российской Федерации прокомментировал введение в Магадане штрафов за кормление голубей. Специалисты назвали решение городских властей неоднозначным.

Специалисты напомнили, что запрет на кормление птиц действует во многих городах Европы. Это связано с тем, что большое число голубей способно разрушить исторические строения и памятники архитектуры.

В Венеции подобные штрафы вводят уже достаточно давно. Всё хорошо в меру, и голуби в том числе, — считает орнитолог, научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова.

Кроме того, специалист подчеркнула, что подкармливание голубей может привести к опасным заболеваниям человека, информирует радиостанция « Говорит Москва ».

Они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это всё эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека, — сказала Чернова.

Орнитолог отметила, что в Москве и Санкт-Петербурге такие штрафы введут не скоро, так как проблем с популяцией в столицах РФ нет.

Штрафы за кормление магаданских голубей составят от 2,5 до 5 тысяч рублей. Решение принял глава города Юрий Гришан.

Администрация Магадана уже разместила специальные таблички, которые предупреждают о наказании в случае кормления городских голубей. Жители города высказали своё недовольство тем, что официально нет закона, запрещающего кормление птиц, некоторые активисты планируют написать соответствующее письмо в Кремль.

По данным сотрудников администрации города, указ мэра был связан с тем, что Магадан в этом году отмечает 90-летний юбилей и в дни празднования мэрия устанавливает множество скульптурных композиций и занимается благоустройством, а голуби могут этому помешать, писал News.ru.