Всероссийский детский центр «Орлёнок» принял вторую группу из 100 детей из Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения.
Ребят уже распределили по отрядам, и они сразу включились в международную образовательную программу «Мосты дружбы». В течение восьмой смены, которая продлится до 7 августа, их ждёт участие в творческих и спортивных мероприятиях, мастер-классах, встречах с известными артистами, отдых на море и пляже, знакомство со сверстниками из 22-х стран мира, — говорится в сообщении на сайте лагеря.
Ранее «Орлёнок» принял 153 ребёнка из Иркутской области. Они успешно прошли адаптационный период и включились в образовательные проекты.
Как сообщал News.ru, более 100 детей из Иркутской области отдохнут в летних лагерях Братска. Они пройдут комплексное диагностическое обследование, а в случае необходимости и лечебные процедуры. Для детей разработана специальная воспитательная программа. Приглашён психолог, который поможет им выйти из состояния стресса. Запланированы физкультурные и развлекательные мероприятия.
Из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.
По данным регионального правительства, необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений.
Более 36,8 тыс. человек уже получили от властей единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.