https://static.news.ru/photo/514a4d0e-aa14-11e9-821a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Всероссийский детский центр «Орлёнок» принял вторую группу из 100 детей из Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения.

Ребят уже распределили по отрядам, и они сразу включились в международную образовательную программу «Мосты дружбы». В течение восьмой смены, которая продлится до 7 августа, их ждёт участие в творческих и спортивных мероприятиях, мастер-классах, встречах с известными артистами, отдых на море и пляже, знакомство со сверстниками из 22-х стран мира, — говорится в сообщении на сайте лагеря.

Ранее «Орлёнок» принял 153 ребёнка из Иркутской области. Они успешно прошли адаптационный период и включились в образовательные проекты.

Как сообщал News.ru, более 100 детей из Иркутской области отдохнут в летних лагерях Братска. Они пройдут комплексное диагностическое обследование, а в случае необходимости и лечебные процедуры. Для детей разработана специальная воспитательная программа. Приглашён психолог, который поможет им выйти из состояния стресса. Запланированы физкультурные и развлекательные мероприятия.

Из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

По данным регионального правительства, необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений.

Более 36,8 тыс. человек уже получили от властей единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.