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Орхидеи с запахом шампанского нашли на Мадагаскаре

Elena Chernyshova/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Австрийский ботаник Антон Зидер обнаружил на Мадагаскаре новый вид орхидей. Растение отличается сильно пахнущими цветками.

Его сладкий аромат очень похож на запах шампанского. Цветы, названные Cynorkis christae, оказались ранее неизвестным видом, сообщает National Geographic.

Учёный передал находку в Королевский ботанический сад Кью. Её заспиртованный экземпляр исследовал научный сотрудник сада Йохан Херманс.

Он отметил, что Cynorkis christae имеет крупные цветки. Большая их часть белого цвета, но некоторые лепестки окрашены в ярко-бордовые тона.

«Я удивлён тем, что эта орхидея не была найдена раньше. Возможно, дело в том, что она растет в отдаленном районе», — заметил Херманс.

Ранее News.ru сообщал, что биологи «раскусили» митохондрию. Эволюцию митохондрий удалось повторить в лабораторных условиях. Для этого биологи использовали дрожжи S. cerevisiae и кишечную палочку E. coli. Во время эксперимента учёные определили точный алгоритм появления органоида.


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