https://static.news.ru/photo/5a372f42-b2c3-11e9-8996-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Либертарианская партия отозвала заявку на проведение митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Лидер организации Михаил Светов заявил, что организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы.
Он заявил, что столичная администрация отказалась от согласования любой площадки кроме проспекта Академика Сахарова.
Рассматривать другие варианты публичных акций, например шествия, они отказались тоже. Прямой и жёсткий ультиматум, — написал политик в своём Twitter.
По его словам, дальше ситуация не зависит от партии.
Рассматривать другие варианты публичных акций, например шествия, они отказались тоже. Прямой и жёсткий ультиматум.
Светова задержали возле здания мэрии сразу после завершения переговоров, сообщила пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко журналистам РБК. Вместе с ним «увезли на автобусе» председателя партии Сергея Бойко и представителя столичного отделения Антона Овчарова.
Дальше действия Либертарианской партии в этой ситуации заканчиваются. Мы не призываем выходить никуда. Что будут делать в этот день члены партии — это дело каждого из них, — отметила она.
Отказ организации от проведения мероприятия подтвердил первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник.
Ранее News.ru сообщал, что действия полиции во время задержания организаторов и участников несогласованного митинга в Москве, который проходил 27 июля, были несоразмерными общественной угрозе. Об этом заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.