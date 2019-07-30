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Депутат законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила бороться с лесными пожарами в сибирской тайге с помощью бомб. Она привела в пример опыт Швеции, где пламя укротили, сбросив на него боеприпасы.

В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения, — написала женщина на своей странице в социальной сети Facebook. По её...