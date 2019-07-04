https://static.news.ru/photo/be575136-9e01-11e9-802f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Организаторы шествия в поддержку сестёр Хачатурян заявили об отмене мероприятия, назначенного на 6 июля, и об угрозах со стороны членов сообщества «Мужское государство».

Мэрия Москвы не согласовала акцию в центре города, в связи с этим организаторы собираются подать заявку на 27 июля, годовщину убийства Михаила Хачатуряна. Кроме того, они боятся, что на участников несогласованного марша могут напасть члены «Мужского государства» — закрытой группы в соцсети, пропагандирующие патриархальные устои, пишет « Коммерсант ».

Как уже писал News.ru, замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачёва и её коллега Дина Карпицкая сообщили в органы о поступающих со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна угрозах.