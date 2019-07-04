Организаторы шествия в поддержку сестёр Хачатурян заявили об отмене мероприятия, назначенного на 6 июля, и об угрозах со стороны членов сообщества «Мужское государство».
Мэрия Москвы не согласовала акцию в центре города, в связи с этим организаторы собираются подать заявку на 27 июля, годовщину убийства Михаила Хачатуряна. Кроме того, они боятся, что на участников несогласованного марша могут напасть члены «Мужского государства» — закрытой группы в соцсети, пропагандирующие патриархальные устои, пишет «
Как уже писал News.ru, замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачёва и её коллега Дина Карпицкая сообщили в органы о поступающих со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна угрозах.