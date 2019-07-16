Сотрудники СКР и ФСБ пресекли действовавший в столице канал незаконной миграции и задержали шестерых его организаторов.
Уголовные дела возбуждены в отношении трёх сотрудников московского управления по вопросам миграции и ещё трёх их соучастников. По данным следствия, они с целью заработка незаконно поставили на учёт по месту пребывания в России около 200 иностранцев.
В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, печати, электронные носители информации и деньги.
Участникам преступной группы предъявлены обвинения, они заключены под стражу и домашний арест. Следователи продолжают работу по сбору доказательств их вины, сообщается на
Ранее News.ru писал, что житель Нижнего Тагила незаконно зарегистрировал три с половиной тысячи мигрантов в нежилом помещении, где находятся автосервис, баня, поликлиника и спортивный зал.