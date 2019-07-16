https://static.news.ru/photo/d997da60-a7a7-11e9-a7f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники СКР и ФСБ пресекли действовавший в столице канал незаконной миграции и задержали шестерых его организаторов.

Уголовные дела возбуждены в отношении трёх сотрудников московского управления по вопросам миграции и ещё трёх их соучастников. По данным следствия, они с целью заработка незаконно поставили на учёт по месту пребывания в России около 200 иностранцев.

В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, печати, электронные носители информации и деньги.

Участникам преступной группы предъявлены обвинения, они заключены под стражу и домашний арест. Следователи продолжают работу по сбору доказательств их вины, сообщается на сайте главка СКР по Москве.

Ранее News.ru писал, что житель Нижнего Тагила незаконно зарегистрировал три с половиной тысячи мигрантов в нежилом помещении, где находятся автосервис, баня, поликлиника и спортивный зал.