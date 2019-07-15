Министр экономического развития РФ Максим Орешкин остался доволен состоянием федеральных и региональных дорог по пути из Москвы в Тольятти. Глава ведомства отправился на форум моногородов в Тольятти на отечественной LADA XRAY.
По словам министра, машина показала себя очень хорошо и автомобили в России делать научились. При этом дороги на отдельных участках не очень хорошие.
В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится хорошем состоянии и реконструкция федеральных трасс идёт. И региональные дороги в большей своей части уже в пристойном состоянии, — рассказал министр.
Он также напомнил, что реконструкция дорог предусмотрена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Глава МЭР прибыл на форум моногородов в Тольятти по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в Instagram, что намерен поехать на форум моногородов в Тольятти «нестандартным способом» — за рулём автомобиля. Он также намеревался останавливаться по дороге, чтобы пообщаться с людьми, писал News.ru.