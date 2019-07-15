https://static.news.ru/photo/73a9b136-a6d2-11e9-a2c6-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин остался доволен состоянием федеральных и региональных дорог по пути из Москвы в Тольятти. Глава ведомства отправился на форум моногородов в Тольятти на отечественной LADA XRAY.

По словам министра, машина показала себя очень хорошо и автомобили в России делать научились. При этом дороги на отдельных участках не очень хорошие.

В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится хорошем состоянии и реконструкция федеральных трасс идёт. И региональные дороги в большей своей части уже в пристойном состоянии, — рассказал министр.

Он также напомнил, что реконструкция дорог предусмотрена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Глава МЭР прибыл на форум моногородов в Тольятти по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в Instagram, что намерен поехать на форум моногородов в Тольятти «нестандартным способом» — за рулём автомобиля. Он также намеревался останавливаться по дороге, чтобы пообщаться с людьми, писал News.ru.