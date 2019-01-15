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Орбита Земли превращается в мусорную свалку

NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

МКС ежегодно совершает до пяти манёвров уклонения во избежание столкновения с орбитальным мусором. В околоземном пространстве находятся сотни тысяч объектов размером свыше сантиметра, заявил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Юрий Макаров.

«В данный момент число объектов космического мусора размером более одного сантиметра составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч», — цитирует чиновника «Интерфакс-АВН».

Госкорпорация планирует в 2019 году провести 45 стартов ракет, что в два раза превышает показатель 2018-го.

Ранее News.ru сообщал о российском спутнике «Космос-2430». В январе 2019 аппарат сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.


#роскосмос #космос #ЗЕМЛЯ #орбита
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