Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 17 июня.
Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — сообщили в ведомстве.
Предупреждение действует с 21:00 16 июня в течение суток из-за риска возникновение пожаров, передает АГН «Москва».
Ранее синоптики предупреждали москвичей о переменной облачности и небольшом дожде. Днём в столице ожидается от 22 до 24 градусов тепла. В ночь на 17 июня температура может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, писал News.ru.