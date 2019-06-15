Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Барабанщик Сергей Остроумов из музыкального коллектива «Оркестр креольского танго» скончался в возрасте 54 лет. Он также играл в группе «Машина времени».

О смерти коллеги сообщил лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Facebook. Музыкальный коллектив «Оркестр креольского танго» был создан Макаревичем в 2001 году. Участники ансамбля исполняют блюз, джаз и...