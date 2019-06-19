https://static.news.ru/photo/ce1d67a8-9286-11e9-b3c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Оранжевый уровень опасности продлён в столичном регионе до конца недели из-за аномально жаркой и сухой погоды. Предупреждение связано с высокой вероятностью возникновения пожаров.

Оранжевый является предпоследним по шкале уровнем опасности, когда погода может нанести человеку существенный вред. Речь идёт о вероятности стихийных бедствий и вызванного ими ущерба, пишет « Ридус ».

По прогнозам синоптиков, 19-21 июня температура в Москве и Подмосковье будет достигать 28-30 градусов.

В субботу, 22 июня, в дневные часы воздух может прогреться до 32 градусов. К вечеру не исключены кратковременные дожди. Нам следующий день температура ожидается на уровне 23-28 градусов.

Как писал News.ru, ранее синоптики прогнозировали, что жара вернётся в Москву 18 июня. Температура после этого дня стала повышаться, тогда как обильные дожди не прогнозируются. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе 17 июня.