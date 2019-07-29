https://static.news.ru/photo/f4e15ac4-b217-11e9-acbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Научно-исследовательский центр "Планета"

Фотографии горящих лесов в Сибири появились в Сети. Их опубликовал Научно-исследовательский центр « Планета ».

На снимках видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым. В настоящее время основные очаги расположены в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Такие фото публикуются раз в сутки. Сейчас на официальном сайте центра можно найти кадры, сделанные спутниками, начиная с 27 июля.

Ранее News.ru писал, что режим ЧС ввели в трёх регионах России из-за лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Иркутской области, а также частично в Бурятии. Стихия охватила около 3 млн гектаров тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов.