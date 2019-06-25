Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» сделал доклад о государственных расходах на командировки российских чиновников. По утверждению авторов исследования, ежегодно из федерального бюджета России выделяются миллионы на командировки чиновников по стране и за границу: на билеты первым классом, на VIP-обслуживание в аэропортах, на размещение в люксах пятизвездочных гостиниц. Например, управление делами президента за два года потратило на это более 1 млрд руб. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ноябре 2016 года переночевал в гостинице в Шанхае за 1,388 млн руб. По мнению «Трансперенси» дело не только в объёмах трат, а в первую очередь в подотчетности государственных служащих.

По данным организации , только управление делами президента потратило с 2016 по 2018 год почти 1,2 млрд рублей на командировки собственных служащих, а также служащих администрации президента, аппарата правительства и аппарата полномочных представителей президента. На 2019 год для обеспечения командировок уже заключены контракты более чем на полмиллиарда рублей.

Так, согласно докладу, служебные командировки для чиновников организуются двумя способами. В одном случае сотруднику выдают командировочные, и он распоряжается ими сам. Этим способом чаще всего пользуются Минкомсвязь, Минспорт, Минэнерго, Минсельхоз, Минтранс. Другой вариант, когда командировку организует привлечённая со стороны структура.

Когда командировкой занимается внешний контрагент, то бронирование билетов, наём жилых помещений и так далее осуществляются по госконтракту. Соответственно, публикуются документы закупок. Этот способ используют управделами президента , Минпромторг, Минстрой, Минприроды, Минобразования, Минкультуры, Минэкономразвития, МЧС.

Christian Charisius/Global Look Press

С середины нулевых годов обеспечение чиновников в командировках ограничено нормативами, однако в 2005 году правительство вывело из-под их действия целый ряд должностных лиц.

При этом, несмотря на публикации госконтрактов, расходы министерств по этим статьям оказались весьма непрозрачными. Детальную информацию раскрывают только Министерство промышленности и торговли и Министерство образования и науки, она указана в актах выполненных работ.

«Трансперенси» запросила информацию о фактических расходах на командировки в администрации президента, правительстве, Совете Федерации, Государственной думе, всех федеральных министерствах, агентствах, Счётной палате и Федеральном казначействе. По утверждению организации, только в двух ответах из более чем пятидесяти, содержались данные по существу.

Минтранс сообщил , что в 2018 году потратил на гостиницы для своих командированных сотрудников чуть более 14 млн рублей, а на перелеты — почти 60 млн.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в 2016–18 годах на оплату проживания, проезд к месту командирования и обратно израсходовало 16,9 млн рублей .

В остальных случаях ведомства отказывались отвечать детально, объясняя это самыми разными причинами, вплоть до защиты персональных данных, сказано в сообщении «Трансперенси».

Авторы доклада изучили командировки только одного министерства за 2016−2018 годы — Министерства промышленности и торговли и его главы Дениса Мантурова. Оказалось, что он во время поездок селится в номерах президент-класса, стоимость которых может достигать 1,3 млн руб в сутки.

В ноябре 2016 года во время поездки в Шанхай Денис Мантуров провёл сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей в сутки.

Отель The Peninsula Shanghai www.peninsula.com

Площадь 400 кв. м, двухэтажная большая столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей, мраморная ванная комната, ежедневная корзина с фруктами и местная газета, — описывают авторы доклада номер, которым пользовался министр.

Как следует из отчёта, министра в командировках часто сопровождают делегации — заместители и главы департаментов. Не все из них обеспечиваются шикарными условиями. Так, пока Мантуров жил в шанхайском отеле за 1,3 млн руб в сутки, его подчинённые довольствовались стандартными номерами за 9500 руб.

Средняя же суточная стоимость номера в отелях, где останавливается министр промышленности и торговли, составляет 259 тыс. руб, а его заместители — 51–85 тыс. руб.

К слову, Денис Мантуров — один из богатейших членов правительства РФ. Согласно декларации , его годовой доход составляет 443 млн руб, а в собственности находится 15 556 кв. м недвижимости.

При этом больше всего тратится на поездки внутри России, так как они происходят гораздо чаще, чем зарубежные командировки. Нормативы ограничивают командировочные траты для чиновников суммой 650 руб в сутки. Но фактически их легко можно превышать.

Например, Денис Мантуров в ноябре 2016 посетил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с лекцией «История развития российской промышленности» и остановился на день в люксе Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 тысячу рублей, а его заместитель Виктор Евтухов месяцем ранее проживал в хабаровском люксе за 52 тысячи, — пишет «Трансперенси».

По мнению организации, траты министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на командировки, в сотни раз превышающие установленные нормы, стали возможны из-за того, что федеральные министры (их заместители и ещё целый перечень чиновников) выведены из-под любых норм таких трат и из-под контроля со стороны правительства.

Составители доклада — сотрудники Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» — российской организации, которая называет себя частью одноимённого международного антикорррупционного движения.