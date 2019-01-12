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Опубликовано видео с советом чиновницы врачам помыть пол

Скриншот youtube.com/Телерадиокомпания Губерния 33

общество [ версия для печати ]

В Сети появилась беседа временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой с сотрудниками Струнинской больницы, вопрос о которой был поднят во время «прямой линии» президента России Владимира Путина.

Видео опубликовала администрация Владимирской области. 

В самом начале ролика чиновница призывает медперсонал обратить внимание на чистоту поликлиники, повесить чистые занавески, помыть полы. Чекунова также предложила обеспечить больницу бесплатными бахилами. 

В ходе беседы Чекунова сообщила сотрудникам больницы о результатах встречи с замминистра здравоохранения России Татьяной Яковлевой, а также о достигнутых договорённостях по оказанию помощи в решении кадровых вопросов. 

Как сообщал News.ru, обращение Марины Чекуновой к врачам из-за печального вида помещений вызвало общественный резонанс. Чекунова заявила медикам, пожаловавшимся на невозможность работать, что не является золотой рыбкой, исполняющей желания по первому требованию. Тем не менее чиновница решила «делом» помочь. Убираться в больнице будут сотрудники департамента здравоохранения, волонтёры, а также персонал больницы. Однако из-за её некорректного совета депутаты Законодательного собрания Владимирской области могут не согласовать кандидатуру Чекуновой на должность первого замглавы региона.


#Минздрав #БОЛЬНИЦА #Владимирскаяобласть
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