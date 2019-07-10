Посёлок Черноморское и село Межводное в Крыму стали самыми популярными местами отдыха у российских семей в высокий сезон 2019 в бюджетном сегменте. Таковы данные сервиса бронирования отелей Tvil.ru. В выборке участвовали курорты, где семьи с детьми тратят на проживание не более 2 тыс. руб. в сутки.
Самыми дешёвыми локациями для отдыха семей с детьми в высокий сезон стали, по данным
В список популярных у семей бюджетных мест у моря вошли Туапсе, Агой, Приморско-Ахтарск и Дедеркой в Краснодарском крае, а также сёла Уютное и Стерегущее в Крыму.
Отмечается, что самые продолжительные бронирования жилья для семей с детьми зафиксированы в посёлке Черноморское – там россияне отдыхают в среднем 13 дней.
Ранее News.ru писал, что самые высокие цены на аренду жилья у моря в летний период зафиксированы в Сочи и Ялте. Стоимость проживания в них за сутки составит в среднем 2,3 тысячи рублей.