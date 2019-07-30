https://static.news.ru/photo/0b7ad4ca-b3a5-11e9-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Положительно к раздельному сбору отходов относятся 70% россиян, 55% готовы сортировать мусор и выбрасывать отдельно различные его виды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого холдингом «Ромир».

При этом, в настоящее время 92% респондентов не занимаются сортировкой отходов и только 6% отдельно собирают и утилизируют пластик, по 2% — стекло и бумагу с картоном, 1% — металл, говорится на сайте холдинга .

Ради улучшения экологической обстановки 13% опрошенных сдают старую одежду и обувь в благотворительные организации, 11% выбрасывают в специальные контейнеры батарейки. Раздельным сбором мусора занимаются 8% респондентов.

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних россиян, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек на территории всех федеральных округов.

Как писал News.ru, в июне Москва начала процесс перехода к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Соответствующее постановление было утверждено на заседании президиума правительства столицы, которое провёл мэр Сергей Собянин.