Результаты опроса, проведённого среди населения РФ, показали, что около половины граждан безразлично относится к Грузии.
Доля их голосов составила 48%. 37% относятся к этой стране хорошо, 8% — плохо. Ещё семь процентов затруднились ответить.
Респонденты отметили среди плюсов Грузии гостеприимство жителей, хорошее отношение к гостям и красота территорий. Среди минусов — политику и плохое отношение части грузинского населения к России.
71% процент участников опроса, проходившего в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ, считают, что хорошее отношение друг к другу одинаково важно для россиян и грузин. Ещё 5% предрекают налаживания взаимодействия через 5-10 лет.
Ранее News.ruписал о том, что генеральный директор канала «Рустави 2» Николоз Гварамия пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию, чтобы отомстить грузинским непатриотичным производителям.