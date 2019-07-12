https://static.news.ru/photo/b2b929ce-a49d-11e9-bb0e-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Результаты опроса, проведённого среди населения РФ, показали, что около половины граждан безразлично относится к Грузии.

Доля их голосов составила 48%. 37% относятся к этой стране хорошо, 8% — плохо. Ещё семь процентов затруднились ответить.

Респонденты отметили среди плюсов Грузии гостеприимство жителей, хорошее отношение к гостям и красота территорий. Среди минусов — политику и плохое отношение части грузинского населения к России.

71% процент участников опроса, проходившего в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ, считают, что хорошее отношение друг к другу одинаково важно для россиян и грузин. Ещё 5% предрекают налаживания взаимодействия через 5-10 лет.

Ранее News.ruписал о том, что генеральный директор канала «Рустави 2» Николоз Гварамия пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию, чтобы отомстить грузинским непатриотичным производителям.