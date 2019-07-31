https://static.news.ru/photo/18f6e720-b3ef-11e9-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ВЦИОМ провёл опрос, результаты которого показали, что лучшими работодателями россияне считают «Газпром», РЖД и «Роснефть».

Важнейшим критерием при выборе оптимального места работы опрошенные считают размер заработной платы (4,69 баллов из 5 возможных) и своевременность выполнения обязательств (4,66), передаёт ТАСС .

Если бы у респондентов была возможность выбрать любого российского работодателя, то 40% выбрали бы «Газпром», 23% — РЖД и 18% — «Роснефть». Менее часто называли Сбербанк, «Лукойл», «Аэрофлот», «Русгидро», «Норникель» и ВТБ.

Как писал News.ru ранее, специалисты РАНХиГС выяснили уровень зарплат, на который рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет. Самые большие запросы оказались у молодых людей, работающих в сфере информационных технологий.