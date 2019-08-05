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Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском».

Отмечается, что средняя цена в июле 2019 года на печенье составила 150 рублей за кг и осталась на уровне 2018 года. Второе место по популярности среди сладостей занимают шоколадные изделия, которые также за год не подорожали.

Третью строчку занимают сахарные изделия, четвёртую — шоколадная паста, пятую — торты и пирожные, уточняет RT .

Как ранее писал News.ru, каждая восьмая шоколадная конфета в России производится в Москве. Сообщалось, что за шесть месяцев этого года, объём отгруженных в столице хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составил 19,2 млрд рублей.