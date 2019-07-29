https://static.news.ru/photo/4d040a36-b2a3-11e9-8146-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) опровергло сообщения о требовании заблокировать сервисы BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы» и другие ресурсы.

По словам председателя ОПП Ильи Зотова, участники организации выступают против дополнительных барьеров и контрольных мер для перевозок до восьми пассажиров.

Мы за развитие этого сегмента, — подчеркнул он.

Зотов подчеркнул, что блокировка в отношении ресурсов, выполняющих законодательство, недопустима.

Как писал News.ru, ранее «Известия» сообщили, что ОПП подготовило перечень из 229 сайтов для блокировки. В свою очередь представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что данная инициатива будет рассмотрена во время осенней сессии.