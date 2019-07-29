Общероссийское объединение пассажиров (ООП) опровергло сообщения о требовании заблокировать сервисы BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы» и другие ресурсы.
По словам председателя ОПП Ильи Зотова, участники организации выступают против дополнительных барьеров и контрольных мер для перевозок до восьми пассажиров.
Мы за развитие этого сегмента, — подчеркнул он.
Зотов подчеркнул, что блокировка в отношении ресурсов, выполняющих законодательство, недопустима.
Как писал News.ru, ранее «Известия» сообщили, что ОПП подготовило перечень из 229 сайтов для блокировки. В свою очередь представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что данная инициатива будет рассмотрена во время осенней сессии.