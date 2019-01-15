Опоздавшим на работу пассажирам метро дадут справки

https://news.ru/storage/news/03c331d82b3f608159d1571e2a20e9c2/18702040-2b3c-4bb9-9133-a0169467e82b_850.jpg АГН «Москва»

Московский метрополитен выдаст справки пассажирам, которые 15 января опоздали на работу в связи с остановкой движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии.

По данным пресс-службы столичной подземки, подтверждение о произошедшем инциденте можно получить как в устной форме, так и в письменной.

Также пассажир, опоздавший из-за сбоя графика на другие виды транспорта и имеющий претензии к метрополитену, имеет право подать заявление на имя начальника метро о возмещении материального ущерба с приложением подтверждающих документов, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что движение поездов от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено после поступления воды. Начальник столичной подземки Виктор Козловский сообщил, что вода и песок попали в метро через технологическое отверстие, однако точная причина станет известна после комиссионного осмотра.