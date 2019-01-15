USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,288 $   Brent58.95 $ Bitcoin3,679.67 $
МОСКВА0°C12:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Опоздавшим на работу пассажирам метро дадут справки

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Московский метрополитен выдаст справки пассажирам, которые 15 января опоздали на работу в связи с остановкой движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии.

По данным пресс-службы столичной подземки, подтверждение о произошедшем инциденте можно получить как в устной форме, так и в письменной.

Также пассажир, опоздавший из-за сбоя графика на другие виды транспорта и имеющий претензии к метрополитену, имеет право подать заявление на имя начальника метро о возмещении материального ущерба с приложением подтверждающих документов, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что движение поездов от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено после поступления воды. Начальник столичной подземки Виктор Козловский сообщил, что вода и песок попали в метро через технологическое отверстие, однако точная причина станет известна после комиссионного осмотра.


#москва #метро #работа #СПРАВКА #сбой
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
происшествия 10:40, 15 января 2019
Движение на «голубой» ветке метро восстановлено после сбоя
происшествия 09:21, 15 января 2019
Названо время возобновления работы метро на севере Москвы
происшествия 07:50, 15 января 2019
Станции метро на севере Москвы закрыли из-за воды
Лента новостей
спорт 12:13
Серена Уильямс надела компрессионные чулки и победила
в мире 12:05
Курды крадут сирийскую нефть и продают за бесценок
политика 12:04
Зимбабве хочет получить кредит от России
спорт 12:00
Будущее Думбия остаётся неизвестным
общество 11:59
Суд оставил генерала Дрыманова в СИЗО
Другие новости
общество 11:59
Суд оставил генерала Дрыманова в СИЗО
общество 11:57
РКН снова потребовал от Google присоединиться к ФГИС
общество 11:39
«Почта России» нашла в пиве источник прибыли
общество 11:27
Порошенко советуют сменить консультантов по истории церкви
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top