https://static.news.ru/photo/7d3d86d2-9e49-11e9-bfda-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один из сотрудников авиакомпании «Победа» попал в больницу после того, как на него напал мужчина, опоздавший на самолёт.

Инцидент произошёл в ночь на 1 июля в столичном аэропорту Внуково. Посадку на рейс DP147 Москва-Анапа пропустили два пассажира. Они пришли в представительство «Победы» и потребовали довезти их до самолета. При этом один из них повёл себя агрессивно и ударил сотрудника компании ногой в голову.

Потерпевший был госпитализирован в бессознательном состоянии. Предполагается, что он получил сотрясение мозга, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее News.ru писал о том, что нетрезвый авиапассажир устроил дебош в Новосибирске. Во время посадки в самолёт о ругался матом и оскорблял окружающих, а затем накинулся с кулаками на членов экипажа, которые пытались его утихомирить. В итоге дебошир был задержан полицией.