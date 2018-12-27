Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Самые массивные опоры Крымского моста с арочными пролётами обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями.
«К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».
Фарватерный участок обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу. Строители Крымского моста выполнили всю производственную программу на 2018 год и сдадут в эксплуатацию железнодорожную часть перехода в декабре.
Крымский мост стал самым протяженным в России. Его длина составляет 19 км. Мост возводят в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года». Стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.
Ранее News.ru писал, что по данным социологического опроса, открытие Крымского моста стало событием года. За него проголосовало 47% опрошенных. На втором месте оказалась пенсионная реформа.