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Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

vk.com/krymsky.bridge

общество [ версия для печати ]

Самые массивные опоры Крымского моста с арочными пролётами обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями.

«К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Фарватерный участок обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу. Строители Крымского моста выполнили всю производственную программу на 2018 год и сдадут в эксплуатацию железнодорожную часть перехода в декабре.

Крымский мост стал самым протяженным в России. Его длина составляет 19 км. Мост возводят в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года». Стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что по данным социологического опроса, открытие Крымского моста стало событием года. За него проголосовало 47% опрошенных. На втором месте оказалась пенсионная реформа.


#россия #крым
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