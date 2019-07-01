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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил главе Минтруда Максиму Топилину обращение (есть в распоряжении News.ru) в котором предложил увеличить число дней ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 31. По словам парламентария, в российском обществе сейчас дискутируют о нормах труда, количестве рабочих и выходных днях, о защищённости соотечественников в части трудовых отношений.

Милонов отметил, что пока вопрос о сокращении рабочей недели ещё находится на стадии общественного обсуждения, было бы целесообразно увеличить количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

К примеру, увеличение дней отпуска до 31 не повлекло бы негативных последствий для экономики страны. Более того, стоило бы также рассмотреть возможность дополнительного увеличения отпуска для тех граждан, которые имеют детей: за каждого ребёнка до 18 лет по два дня дополнительного оплачиваемого отпуска, — говорится в тексте документа.

Предлагаемая мера помогла бы поднять жизненный и трудовой тонус работоспособного населения и положительно повлияла бы на социальную обстановку внутри страны, заключил депутат.

О статистике продолжительности оплачиваемого отпуска в странах Европы — читайте в полной версии материала корреспондента News.ru.

Ранее News.ru сообщал, что Минтруд России объяснил жителям РФ о правилах предоставления неоплачиваемых отпусков. В соответствии с частью 1 статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) по семейным и другим уважительным причинам работнику, подавшему письменное заявление, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. При этом максимальная продолжительность для неоплачиваемого отпуска не установлена.