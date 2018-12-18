Оператор Керченской переправы станет работать с Сирией

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Компания «Морская дирекция» — оператор Керченской паромной переправы будет преобразована в крымско-сирийскую судоходную компанию. Её должны создать в Крыму до конца года.

Преобразование «Морской дирекции» в совместную судоходную компанию ведётся по указанию главы Крыма Сергея Аксёнова. Об этом рассказал вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Мост через Керченский пролив после открытия забрал на себя поток грузового и легкового транспорта, ранее шедший через паромную переправу. Пропала необходимость в «Морской дирекции», и было принято решение о её ликвидации. Теперь она отменена.

Ранее News.ru сообщал, что планы создать совместную с Сирией судоходную компанию власти Крыма обнародовали в октябре, накануне официального визита в Дамаск. Туда отправилась делегация правительства Крыма во главе с руководителем республики Сергеем Аксёновым. В апреле 2018 года полуостров посещала сирийская делегация.