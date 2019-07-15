https://static.news.ru/photo/7f57f35e-a6e5-11e9-bc60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росконтроль провёл исследование продукции шести крупнейших производителей куриных бёдер. Только продукция одной марки была прзнана безопасной и соответствующей всем микробиологических показателям.

Всего эксперты проверили образцы шести брендов. Среди них — «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».

Высокая микробная обсеменённость выявлена у пяти из шести товаров. В продукции «Троекурово» КМАФАнМ в 24 раза выше максимально допустимого значения. «Петруха» — здесь КМАФАнМ в 30 раз больше, помимо этого, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В куриных бедрах «Ржевское подворье» не только в 30 раз зашкаливает уровень КМАФАнМ, но и обнаружена сальмонелла, — говорится в отчёте Росконтроля.

Как сообщили в Росконтроле, у куриных бёдер марки «Троекурово», «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось выше нормы в несколько десятков раз. В мясе этих марок нашли кишечную палочку и сальмонеллу. По результатам экспертизы эти три производителя попали в чёрный список Росконтроля. Повышенный уровень содержания патогенных микроорганизмов обнаружили в Servilux и «Ясные зори». Безопасной для здоровья потребителей была признана только продукция фирмы «Каждый день».

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