https://static.news.ru/photo/41fbf7b0-98e6-11e9-af06-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ООН в новом докладе сообщила о том, что количество наркозависимых во всём мире может увеличиться до 300 млн человек.

Согласно его данным, производство кокаина увеличилось на 25%. На первом месте остаётся Колумбия. Ежегодно от передозировки умирают около полумиллиона человек.

Доклад составлялся на основе данных 2017 года. Тогда употребляли наркотические вещества около 271 млн человек. Количество летальных исходов достигло 585 тысяч случаев, передаёт Euronews .

Организация сообщила, что сейчас в Европе распространяются новые опасные сорта марихуаны. Самыми смертоносными видами наркотиков признаны героин и опиум.

Ранее News.ru писал о том, что журналисты издания VICE провели расследование в здании британского парламента. Они искали следы кокаина в туалетах с помощью специальных салфеток, которые меняют цвет. При попадании на них наркотика они вместо розовых становятся синими.