Онлайн-сервис ГИБДД внёс в базу фото нарушений

https://news.ru/storage/news/8696af7cfa454a27135202aab09bcaab/87ee05d2-86d8-495b-a0ad-9b1b124a3102_850.jpg АГН «Москва»

Интерактивными сервисами официального сайта Госавтоинспекции РФ в прошлом году воспользовались 800 миллионов раз.

Россияне проверяли наличие штрафов, актуальность водительских прав, выявляли личность законных владельцев транспортных средств и просматривали историю автомобиля.

Численность пользователей всеми сервисами официального сайта за год выросла почти в два раза, говорится в сообщении ведомства.

«На сегодняшний день база сервиса дополнена фотоматериалами центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, которые предоставлены из всех субъектов РФ», — отметили в ГИБДД.

Как писал News.ru, процедура постановки на учёт автомобилей в России существенно изменится. Водители смогут регистрировать транспортные средства без посещения ГИБДД.