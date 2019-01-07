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Онлайн-сервис ГИБДД внёс в базу фото нарушений

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Интерактивными сервисами официального сайта Госавтоинспекции РФ в прошлом году воспользовались 800 миллионов раз. 

Россияне проверяли наличие штрафов, актуальность водительских прав, выявляли личность законных владельцев транспортных средств и просматривали историю автомобиля. 

Численность пользователей всеми сервисами официального сайта за год выросла почти в два раза, говорится в сообщении ведомства.

«На сегодняшний день база сервиса дополнена фотоматериалами центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, которые предоставлены из всех субъектов РФ», — отметили в ГИБДД.

Как писал News.ru, процедура постановки на учёт автомобилей в России существенно изменится. Водители смогут регистрировать транспортные средства без посещения ГИБДД.


#ГИБДД #ПДД
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