https://static.news.ru/photo/85d95aee-94af-11e9-9648-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Пациенты тюменского онкодиспансера перестали получать необходимую терапию из-за нехватки жизненно важных препаратов. Выяснилось, что лекарства закончились ещё 17 июня и появятся не ранее 26 июня.

Неделя — это критично. Мы предложили заместителю врача купить препарат самостоятельно напрямую у поставщика в Екатеринбурге, но в ответ получили отказ, мол, в этом нет необходимости, — рассказала одна из пациенток порталу 72.RU .

Между тем в областном департаменте здравоохранения заверили, что перебоев с поставками медикаментов не наблюдается. Пациенты получают всё необходимое лечение. В то же время на портале госзакупок диспансером в настоящий момент открыт аукцион на поставку препаратов, а последняя закупка была сделана 17 мая, отмечает URA.RU .

Ранее, как писал News.ru, в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области отреагировали на критику президента Владимира Путина и главы Минздрава Вероники Скворцовой в свой адрес. По мнению руководства страны, местные региональные власти плохо справляются с лекарственным обеспечением населения.